Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Plovdiv-Sofia | orari percorso tv Milan cova voglia di riscatto

Oggi si è disputata la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Plovdiv e arrivo a Sofia. La frazione si è conclusa con una vittoria in volata dell’uruguaiano Guillermo Thomas Silva, seguito dal tedesco Florian Stork e dal colombiano Egan Bernal. Sono stati segnalati gli orari di trasmissione e i dettagli sul percorso e sulla diretta televisiva. La corsa prosegue con molti atleti desiderosi di riscatto.

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