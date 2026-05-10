Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Plovdiv-Sofia | orari percorso tv Milan cova voglia di riscatto

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è disputata la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Plovdiv e arrivo a Sofia. La frazione si è conclusa con una vittoria in volata dell’uruguaiano Guillermo Thomas Silva, seguito dal tedesco Florian Stork e dal colombiano Egan Bernal. Sono stati segnalati gli orari di trasmissione e i dettagli sul percorso e sulla diretta televisiva. La corsa prosegue con molti atleti desiderosi di riscatto.

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La seconda tappa si è conclusa con la vittoria in volata dell’uruguaiano Guillermo Thomas Silva della XDS Astana Team davanti al tedesco Florian Stork della Tudor Pro Cycling Team e al colombiano Egan Bernal della Netcompany Ineos. Il Giro d’Italia affronta la terza tappa, la Plovdiv-Sofia di 175 chilometri. Tutto lascia presagire che il trittico di frazioni bulgare si chiuderà con un nuovo sprint. Andiamo a scoprire la terza tappa nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 12.05 La corsa sarà coperta da Rai Sport HD fino alle ore 14:00, poi su Rai 2. In streaming sarà possibile seguire la gara su RaiPlay, Eurosport 1 e DAZN (dalle 12:00 alle 16:30) e su Discovery Plus ed HBO Max.🔗 Leggi su Oasport.it

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