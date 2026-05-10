Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe

Il Giro d'Italia 2026 è iniziato il 8 maggio e si concluderà il 31 dello stesso mese, coprendo un percorso di 3459,2 chilometri distribuiti in 21 tappe. La corsa attraversa diverse regioni, con un totale di 49.000 metri di dislivello. Le tappe includono tratti pianeggianti, salite impegnative e cronometro individuale. La gara si svolge su un percorso che si snoda attraverso varie zone del paese, con diverse altimetrie e caratteristiche.

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Il Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito. Alla 109esima edizione della corsa rosa i corridori in 3 settimane affrontano un percorso totale di 3459,2 km suddiviso in 21 tappe e un dislivello di 49.150 metri. La grande partenza, le prime tre tappe, sarà.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d’Italia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa Notizie correlate Giro d’Italia 2026, il percorso e l’analisi tecnica di tutte le 21 tappeC’è chi lo definisce il Giro più duro degli ultimi decenni e i dati tecnici sembrano confermarlo.