Giovi | torni la sagra del catanazzo tra musica e intrattenimento

Dal 22 al 24 maggio, presso la chiesa di Santa Maria dei Campi a Giovi, si terrà la sagra del catanazzo, un evento dedicato a questa specialità culinaria. Durante la manifestazione, saranno presenti musica e intrattenimento per i visitatori di tutte le età. Il piatto principale, preparato con trippa, piselli, pomodorini e aromi, sarà protagonista delle giornate. L’evento si svolge in un contesto di festa e tradizione locale.

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