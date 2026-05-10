Giovi | torni la sagra del catanazzo tra musica e intrattenimento
Dal 22 al 24 maggio, presso la chiesa di Santa Maria dei Campi a Giovi, si terrà la sagra del catanazzo, un evento dedicato a questa specialità culinaria. Durante la manifestazione, saranno presenti musica e intrattenimento per i visitatori di tutte le età. Il piatto principale, preparato con trippa, piselli, pomodorini e aromi, sarà protagonista delle giornate. L’evento si svolge in un contesto di festa e tradizione locale.
Manca poco alla sagra del catanazzo: dal 22 al 24 maggio, presso la chiesa di Santa Maria dei Campi a Giovi, il piatto tipico preparato con trippa, piselli, pomodorini e aromi delizierà i palati di grandi e piccini. L'apertura degli stands è prevista dalle 20.30. Non mancheranno musica ed.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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