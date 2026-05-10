Giornata mondiale del tumore ovarico | l’Aoup in prima linea nella cura

L’8 maggio si è celebrata la Giornata mondiale del tumore ovarico, un’occasione per sensibilizzare sull’argomento. Un ospedale di riferimento ha ricordato le iniziative dedicate alla cura e alla ricerca in questo settore. Durante la giornata, sono stati organizzati incontri e attività informative rivolte a pazienti e familiari. La ricorrenza si inserisce in un calendario di eventi che puntano a diffondere conoscenza sulle modalità di diagnosi e trattamento della malattia.

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Pisa, 10 maggio 2026 – L’8 maggio si è celebrata la Giornata mondiale del tumore ovarico: una patologia che, in Italia, rappresenta circa il 3% di tutte le neoplasie femminili, con oltre 5mila nuovi casi all’anno – spesso diagnosticati in fase avanzata – ed è la principale causa di morte tra i tumori ginecologici. Per la chirurgia avanzata del carcinoma ovarico e del carcinoma dell’endometrio l’Aoup è centro di riferimento accreditato dalla European Society of Gynaecological Oncology (Esgo), che ne ha certificato qualità delle cure, numero dei casi trattati e risultati clinici. L’attestazione internazionale è frutto di un approccio integrato e multidisciplinare che coniuga competenze cliniche avanzate, tecnologie innovative e percorsi diagnostico-terapeutici strutturati secondo le più recenti evidenze scientifiche.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata mondiale del tumore ovarico: l’Aoup in prima linea nella cura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giornata mondiale del tumore ovarico: l'Aoup in prima linea nella cura della malattiaL’8 maggio si celebra la Giornata mondiale del tumore ovarico: una patologia che, in Italia, rappresenta circa il 3% di tutte le neoplasie femminili,... Tumore ovarico: l’eccellenza dell’Aoup premiata dalla ESGO? Domande chiave Perché il tumore ovarico viene spesso diagnosticato in fase avanzata? Come influisce l'accreditamento ESGO sulla gestione chirurgica... Argomenti più discussi: Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico; Giornata mondiale del tumore ovarico, torna la campagna Mi illumino di tiffany; Giornata mondiale del tumore ovarico: l'Aoup in prima linea nella cura della malattia; GIORNATA MONDIALE CONTRO IL TUMORE OVARICO. LE AZIENDE SANITARIE FERRARESI IMPEGNATE PER DIAGNOSI TEMPESTIVA E CURE PERSONALIZZATE.