Nella notte tra il 9 e il 10 maggio, due tentativi di furto sono stati fermati tra gli stand di Giardini e Terrazzi a Bologna. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, impedendo che i tentativi si trasformassero in furti effettivi. L’evento si è verificato durante un’edizione che sta attirando numerosi visitatori nella città. Gli investigatori stanno indagando sulle modalità e sui responsabili dei tentativi di furto.

Bologna, 10 maggio 2026 – Doppio furto tra gli stand di Giardini e Terrazzi. L’edizione, giunta alla 33esima edizione e che ogni anno attira sempre più visitatori, allestita lungo i viali all’interno dei Giardini Margherita, ha dovuto registrare anche un episodio spiacevole: nella notte tra sabato e ieri, un uomo ha portato via dei monili e altri oggetti da due dei banchetti. E la vigilanza notturna, prontamente intervenuta, l’ha colto sul fatto e la merce è stata restituita. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacajollytime-aggredito-ai-giardini-fava-qlysct65 Gli organizzatori fanno notare che sono stati presi di mira solo quei due stand “su un totale di 240” e che “la sicurezza ha funzionato”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giardini e Terrazzi, furti sventati: doppio blitz nella notte tra gli stand

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sala scommesse e farmacia, due furti sventati nella notteAlmeno due furti sono stati sventati nei giorni scorsi dai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, tra Pagani e Sant'Egidio del...

Tentati furti agli ATM tra Bacoli e Monte di Procida: doppio colpo fallito nella notteNotte di tensione nell’area flegrea, dove si sono registrati due tentati furti agli sportelli ATM nel giro di poche ore.