Ghiaccio e carta | l’arte di Ghezzi documenta la crisi in Groenlandia

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'installazione che combina ghiaccio e carta, l'artista utilizza le sfumature blu sulla carta di Pescia per rappresentare visivamente lo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia. Attraverso questa creazione, si analizza come i cambiamenti climatici si manifestino sul territorio e come le variazioni di colore possano indicare la rapidità del processo. L'opera mette in evidenza i legami tra arte e dati ambientali senza ricorrere a interpretazioni soggettive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come può la carta di Pescia registrare lo scioglimento dei ghiacciai?. Cosa rivelano le sfumature blu sulla velocità della crisi climatica?. Perché l'acqua di fusione ha trasformato la carta in un sensore?. Come si traduce scientificamente il collasso delle masse polari in arte?.? In Breve Curatore Massimiliano Bini e carta Enrico Magnani di Pescia supportano il progetto.. Mostra aperta alle Sale Affrescate di Pistoia fino a domenica 31 maggio.. Esposizione di circa trenta opere bicromatiche prodotte con ghiaccio di Tassilaq.. Collaborazione scientifica con l'Istituto di Scienze Polari del CNR per i dati.. L’artista cortonese Roberto Ghezzi ha inaugurato ieri pomeriggio alle Sale Affrescate del Palazzo Comunale di Pistoia la mostra intitolata Racconto Bianco.🔗 Leggi su Ameve.eu

ghiaccio e carta l8217arte di ghezzi documenta la crisi in groenlandia
© Ameve.eu - Ghiaccio e carta: l’arte di Ghezzi documenta la crisi in Groenlandia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Ghiaccio marino, Groenlandia, jet stream: il clima impazzito e l’amplificazione artica

Leggi anche: Ghiaccio marino, Groenlandia, permafrost e jet stream: il clima impazzito e l’amplificazione artica

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web