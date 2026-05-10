Ghiaccio e carta | l’arte di Ghezzi documenta la crisi in Groenlandia

In un'installazione che combina ghiaccio e carta, l'artista utilizza le sfumature blu sulla carta di Pescia per rappresentare visivamente lo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia. Attraverso questa creazione, si analizza come i cambiamenti climatici si manifestino sul territorio e come le variazioni di colore possano indicare la rapidità del processo. L'opera mette in evidenza i legami tra arte e dati ambientali senza ricorrere a interpretazioni soggettive.

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