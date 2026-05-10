Geopolitica e mercati | la metamorfosi di un sistema economico instabile

A dicembre 2025, l’inflazione in Italia si è mantenuta all’1,2%, secondo i dati di Eurostat. Questo valore stabile si inserisce in un quadro di mercati caratterizzati da volatilità e tensioni nel settore energetico. La cifra riflette una situazione in cui i prezzi al consumo sono cresciuti in modo contenuto, nonostante le difficoltà e le incertezze economiche che attraversano i mercati europei e globali.

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? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta al 1,2% nel dicembre 2025 contrasta la volatilità dei mercati e le fragilità energetiche descritte. Fonte Eurostat? Il sistema economico globale attraversa una fase di profonda metamorfosi, dove le vecchie certezze si sgretolano sotto il peso di tensioni strutturali sempre più marcate. Non siamo più di fronte a semplici oscillazioni cicliche, ma a un mutamento dei paradigmi che ridefinisce il valore degli asset rifugio e la stabilità delle grandi potenze transatlantiche. In questo scenario di incertezza, la divergenza tra le traiettorie di crescita e le fragilità energetiche impone una riflessione urgente sulla resilienza dei modelli produttivi tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Geopolitica e mercati: la metamorfosi di un sistema economico instabile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vinitaly: il vino sfida la geopolitica tra export e nuovi mercatiIl 78° Vinitaly è ufficialmente partito ieri presso l’Auditorium Verdi di Veronafiere, trasformando Verona nel fulcro globale del settore... Geopolitica e mercati: le nuove sfide tra sovranità e strategie aziendaliIl destino delle nazioni e la sopravvivenza delle imprese non sono più determinati solo dalla capacità di generare valore, ma dalla forza con cui...