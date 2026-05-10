Genova violenza in via XII Ottobre | coppia ferita dopo un palpeggiamento

A Genova, una coppia è stata ferita in via XII Ottobre dopo essere stata coinvolta in una lite che si è accesa all'uscita di un locale. La discussione è degenerata, portando a un episodio di violenza. Durante lo scontro, un uomo ha colpito un ragazzo alla nuca con una bottiglia. La coppia è stata medicata sul posto, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

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