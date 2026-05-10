Genova violenza in via XII Ottobre | coppia ferita dopo un palpeggiamento
A Genova, una coppia è stata ferita in via XII Ottobre dopo essere stata coinvolta in una lite che si è accesa all'uscita di un locale. La discussione è degenerata, portando a un episodio di violenza. Durante lo scontro, un uomo ha colpito un ragazzo alla nuca con una bottiglia. La coppia è stata medicata sul posto, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.
? Punti chiave Come è degenerata la lite una volta usciti dal locale?. Chi ha colpito il ragazzo con la bottigliata alla nuca?. Perché l'aggressore ha richiesto anche lui le cure mediche?. Quali misure prenderà la polizia per la sicurezza in via XII Ottobre?.? In Breve Intervento Croce Bianca distaccamento Carignano e squadra sanitaria Golf 1 alle 5:30.. Feriti trasportati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.. Aggressore trentenne condotto in questura dalle volanti della polizia di Stato.. Scontro scaturito per palpeggiamento all'interno di un locale in via XII Ottobre.. Due giovani di circa 25 anni sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale Galliera alle 5:30 di oggi, dopo una violenta aggressione avvenuta nei pressi di un locale in via XII Ottobre a Genova.🔗 Leggi su Ameve.eu
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