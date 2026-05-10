Gaza il medico Scaini | La tregua è un inganno si muore ancora

In Gaza, un medico ha dichiarato che la tregua non ha portato sollievo, affermando che si continua a morire anche senza bombardamenti. La domanda su come si manifesti il decesso in assenza di attacchi è al centro del suo intervento. Nel frattempo, i media internazionali hanno ridotto la copertura della crisi, lasciando emergere dubbi sulla percezione pubblica di quanto accade nella regione.

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