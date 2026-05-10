Gaza il medico Scaini | La tregua è un inganno si muore ancora
In Gaza, un medico ha dichiarato che la tregua non ha portato sollievo, affermando che si continua a morire anche senza bombardamenti. La domanda su come si manifesti il decesso in assenza di attacchi è al centro del suo intervento. Nel frattempo, i media internazionali hanno ridotto la copertura della crisi, lasciando emergere dubbi sulla percezione pubblica di quanto accade nella regione.
? Punti chiave Come si manifesta la morte quando le bombe smettono di cadere?. Perché i media internazionali hanno smesso di mostrare la tragedia?. Quali sono le reali condizioni sanitarie dei bambini rimasti senza cibo?. Come cambiano le mappe di sopravvivenza per chi cerca rifugio?.? In Breve 460 morti dopo il cessate il fuoco, inclusi circa cento bambini.. Il 90% delle donne incinte a Gaza soffre di malnutrizione.. Il Board of peace non ha mai avviato le attività tecniche.. Spostamento forzato di due milioni di persone verso la costa.. Almeno 460 persone sono morte a Gaza dal cessate il fuoco, tra cui circa cento bambini, mentre il medico Scaini denuncia l’inesistenza di una tregua reale nel territorio palestinese.🔗 Leggi su Ameve.eu
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In Italia non si parla più del genocidio a Gaza. Dopo la tregua, notizie diminuite dell’84%In Italia quasi tre quarti della popolazione si informa attraverso canali digitali.