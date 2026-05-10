Garlasco il caso Stasi e il tramonto del ragionevole dubbio nella giustizia italiana

A Garlasco si è verificata un'ulteriore svolta nel caso Stasi, portando a un cambiamento nel modo in cui la giustizia italiana affronta il principio del “ragionevole dubbio”. La vicenda, che ha avuto rilevanza nazionale, ha coinvolto diverse fasi processuali e decisioni che hanno alimentato discussioni sulla validità delle prove e sulle procedure giudiziarie adottate. La questione resta al centro di un acceso dibattito pubblico e legale.

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