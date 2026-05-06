Il caso Garlasco torna a suscitare attenzione dopo che gli investigatori hanno cambiato sospettato, passando da Alberto Stasi a Andrea Sempio. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto anni fa e rimasto irrisolto, con nuove ipotesi emerse nel corso delle indagini. La notizia solleva interrogativi sulla gestione del caso e sulle decisioni prese dagli inquirenti, mentre si discute del rischio di creare altri “mostri” senza conferme definitive.

Il caso Garlasco riesplode come una bomba. Non sarebbe stato più Alberto Stasi ad uccidere Chiara Poggi ma gli inquirenti sospettano che sia stato Andrea Sempio. E le due storie sembrano identiche, uguali, per certi versi omogenee. In un Paese che ogni giorno dice di avere la Costituzione più bella del mondo ma ne dimentica i principi e gli articoli. Stasi pedofilo e assassino con pregiudizio Alberto Stasi fu processato mediaticamente prima che nelle aule giudiziarie. Fu tacciato di pedofilia (cosa risultata del tutto falsa) e, nonostante due, ben due assoluzioni, in primo e secondo grado, la Cassazione annullò tutto e l’appello bis lo condannò come esecutore di quell’esecrabile omicidio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il caso Garlasco e il rischio che si creino altri “mostri”, dimenticando il ragionevole dubbio della Costituzione

GARLASCO | I TENTATIVI DI ALLONTANARE LE PERSONE DALLA SCENA DEL CRIMINE

Notizie correlate

Caso Garlasco: il dubbio diventa spettacolo all’Arcimboldi?? Cosa sapere Il 4 giugno il teatro Arcimboldi di Milano ospita lo spettacolo su Alberto Stasi.

Il "ragionevole dubbio" di chi assolse Stasi: "Sempio innocente fino a prova contraria"È stato detto che “Il ragionevole dubbio di Garlasco” di Stefano Vitelli con Giuseppe Legato, edito da Piemme, sia un “volume-studio”, che non...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Sempio ha ucciso da solo, la nuova accusa sul caso Garlasco: cosa cambia per Stasi; Il caso Garlasco riaperto. Le nuove accuse ad Andrea Sempio e il rischio della serie infinita.

Garlasco, Andrea Sempio avrebbe chiamato Chiara Poggi prima del delitto: il dettaglio sul video con StasiSvolta a Garlasco: in un'intercettazione rivela Andrea Sempio parla del rifiuto di Chiara Poggi e conferma di aver visto i video intimi ... virgilio.it

Caso Garlasco, Sempio intercettato: Ho visto i video intimi di ChiaraFra gli elementi il colpo di scena: alcune intercettazioni audio inedite in cui l’indagato per la morte di Chiara Poggi parlando da solo dice di avere visto i video intimi della vittima e di avere ... rainews.it

Il Tg1 rende pubblica una registrazione in mano agli inquirenti. Oggi l'indagato per il delitto di Garlasco si è avvalso della facoltà di non rispondere - facebook.com facebook

Garlasco, Andrea Sempio intercettato: ha tentato un approccio e Chiara Poggi ha rifiutato. Avrebbe chiamato la ragazza al telefono prima del delitto #ANSA x.com