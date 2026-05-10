Garlasco cade il movente di Stasi | cambia tutto

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco subisce una svolta importante. La procura ha dichiarato che il movente attribuito a un imputato non è più sostenibile, portando a un riesame delle accuse e delle prove finora presentate. La vicenda, che aveva attirato l’attenzione di media e pubblico, si riapre con nuovi sviluppi che potrebbero influenzare il percorso giudiziario.

Il caso del delitto di Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, torna ancora una volta al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. Le nuove carte della Procura di Pavia stanno infatti ridisegnando alcuni degli elementi che per anni hanno accompagnato l’inchiesta, aprendo scenari destinati ad avere conseguenze pesanti sull’intera vicenda processuale. Nelle ultime settimane gli investigatori hanno concentrato l’attenzione su presunti nuovi elementi emersi durante gli approfondimenti investigativi. Al centro ci sarebbe un cambio di prospettiva che riguarda direttamente Alberto Stasi e il nuovo indagato Andrea Sempio. Un passaggio che, secondo gli inquirenti, potrebbe modificare la lettura del movente dell’omicidio della giovane uccisa nell’agosto del 2007.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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GARLASCO, La Procura ha il MOVENTE + Bruzzone vs Bacco

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Argomenti più discussi: Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino; Andrea Sempio: Il movente sessuale è assurdo, non frequentavo Chiara Poggi. E rispunta la ‘crudeltà’ che era stata tolta a Stasi; Garlasco, per la Procura Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto; Garlasco, generale Garofano scettico sulle prove contro Andrea Sempio: Elementi scientifici deboli o nulli.