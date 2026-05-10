Gap tecnologico | Claudia Colla punta su innovazione e competenze

Claudia Colla ha illustrato le strategie per ridurre il divario tecnologico tra l’Europa e gli Stati Uniti o la Cina, concentrandosi sull’innovazione e lo sviluppo di competenze. Ha evidenziato le sfide e le opportunità legate alla formazione di nuove professioni nel settore digitale, sottolineando l’importanza di preparare gli studenti alle richieste di un mercato in rapido cambiamento. Il dibattito si è concentrato sulle misure pratiche per rafforzare la competitività europea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può l'Europa evitare l'emarginazione economica rispetto a USA e Cina?. Quali nuove professioni attenderanno gli studenti nel mercato del lavoro digitale?. Come verranno utilizzati i 15 nuovi supercomputer europei per la competitività?. Perché le infrastrutture tecnologiche rischiano di restare gusci vuoti senza competenze?.? In Breve Piano UE prevede 19 fabbriche IA e 15 nuovi supercomputer continentali.. Supercomputer Leonardo a Bologna tra i sistemi di calcolo più potenti mondiali.. Programmi Erasmus+, DiscoverEU e Corpo europeo di solidarietà supportano la mobilità giovanile.. Rapporto Draghi sottolinea l'urgenza di investimenti per la competitività globale europea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gap tecnologico: Claudia Colla punta su innovazione e competenze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ferrari 2026: Leclerc punta su motore, telaio e gomme per colmare il gapLa stagione 2026 della Formula 1 si presenta come un campo di battaglia dove la Scuderia Ferrari cerca di recuperare terreno perduto contro i rivali,... Leggi anche: Lavoro, così gap competenze frena la manifattura