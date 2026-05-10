Frosinone in Serie A i complimenti di politica e imprenditoria
Il Frosinone Calcio ha conquistato la promozione in Serie A, suscitando reazioni positive da parte di esponenti politici e imprenditori. Dopo la vittoria della squadra guidata da mister Alvini, sono arrivati vari messaggi di congratulazioni e apprezzamenti per il risultato raggiunto. La notizia ha ricevuto attenzione anche nel mondo delle attività economiche e delle istituzioni pubbliche. La squadra ha celebrato questo traguardo con entusiasmo.
Il mondo della politica e dell’imprenditoria si complimenta con il Frosinone Calcio dopo l’impresa di mister Alvini e dei suoi ragazzi.Il primo, dopo il fischio d’inizio, è stato Francesco Rocca. “Auguri al Frosinone - ha scritto il presidente della Regione Lazio - bentornato in serie A a nome di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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