Frosinone in Serie A i complimenti di politica e imprenditoria

Il Frosinone Calcio ha conquistato la promozione in Serie A, suscitando reazioni positive da parte di esponenti politici e imprenditori. Dopo la vittoria della squadra guidata da mister Alvini, sono arrivati vari messaggi di congratulazioni e apprezzamenti per il risultato raggiunto. La notizia ha ricevuto attenzione anche nel mondo delle attività economiche e delle istituzioni pubbliche. La squadra ha celebrato questo traguardo con entusiasmo.

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Il mondo della politica e dell’imprenditoria si complimenta con il Frosinone Calcio dopo l’impresa di mister Alvini e dei suoi ragazzi.Il primo, dopo il fischio d’inizio, è stato Francesco Rocca. “Auguri al Frosinone - ha scritto il presidente della Regione Lazio - bentornato in serie A a nome di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sinner trionfa a Montecarlo e arrivano i complimenti dalla politicaOggi è un gran giorno perSinner che ha trionfato contro Alcaraz a Montecarlo, battendolo in due set. Argomenti più discussi: Il Frosinone torna in Serie A; Calcio, il Frosinone torna in Serie A: battuto 5-0 il Mantova; Venezia promosso in serie A, al Frosinone manca un punto. Il Monza cade al 95’ a Mantova; Inizia la festA: pokerissimo al Mantova e Frosinone in Serie A!. #youtube Frosinone in serie A, Calvani: Annata e promozione sono state qualcosa di incredibile - x.com x.com Frosinone è stata promossa in Serie A dopo 2 anni di assenza - Reddit reddit