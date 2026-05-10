Frosinone festa promozione in piazza | l' idea dell' amministrazione

A Frosinone, i tifosi si sono radunati in piazza per festeggiare la promozione del team in Serie A, raggiunta dopo la vittoria contro il Mantova. L’amministrazione comunale aveva organizzato un evento pubblico per celebrare questa qualificazione, che segna il ritorno del club nella massima divisione dopo due annate fuori. La festa è durata alcune ore, con interventi e momenti di condivisione tra i presenti.

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Un'impresa da celebrare. La vittoria contro il Mantova ha permesso al Frosinone Calcio di volare in Serie A dopo due anni di assenza. Una vera e propria epopea, inaspettata quanto bella. La città ha già festeggiato fino a tarda notte dopo il match di venerdì sera ma le celebrazioni continueranno.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Visita guidata nei luoghi simbolo di San Nicola e Festa della mamma in piazza: il programma delle attività di "Piazza idea"Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di animazione sociale e culturale “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”,... Argomenti più discussi: Frosinone in Serie A: in città esplode la festa!; VIDEO. Frosinone in Serie A: la festa per la promozione; Frosinone, via alla festa dopo la promozione; Festa promozione di Venezia e Frosinone, l'Empoli si salva al 94': tutti i gol Serie BKT. IL #FROSINONE TORNA IN #SERIEA La vittoria per 5-0 contro il Mantova è valsa la festa dei gialloblù di Alvini: centrata la matematica promozione nella massima serie #Calcionews24 - x.com x.com