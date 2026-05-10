Frittelle di sciurilli irresistibili e super buone | la ricetta per gustarle soffici dentro e croccanti fuori

È arrivato il momento di preparare le frittelle di sciurilli, un dolce tradizionale molto apprezzato. Questa ricetta promette frittelle morbide all’interno e croccanti all’esterno, ideali per condividere momenti di gusto in compagnia. La preparazione prevede l’utilizzo di ingredienti semplici e di facile reperibilità, rendendo questo piatto accessibile a chiunque voglia cimentarsi in cucina. La presenza di questa specialità nel calendario gastronomico locale testimonia la sua lunga tradizione.

È tempo di frittelle. "Sciurilli" a volontà a cui resistere proprio non puoi. Una bontà che sa solleticare papille gustative e golosità a iosa e che a tavola sa mettere d'accordo proprio tutti.Regola numero uno: vanno servite ben calde per un antipasto godurioso o un ricco aperitivo, come solo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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