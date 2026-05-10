Frittelle di sciurilli irresistibili e super buone | la ricetta per gustarle soffici dentro e croccanti fuori

Da reggiotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il momento di preparare le frittelle di sciurilli, un dolce tradizionale molto apprezzato. Questa ricetta promette frittelle morbide all’interno e croccanti all’esterno, ideali per condividere momenti di gusto in compagnia. La preparazione prevede l’utilizzo di ingredienti semplici e di facile reperibilità, rendendo questo piatto accessibile a chiunque voglia cimentarsi in cucina. La presenza di questa specialità nel calendario gastronomico locale testimonia la sua lunga tradizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È tempo di frittelle. "Sciurilli" a volontà a cui resistere proprio non puoi. Una bontà che sa solleticare papille gustative e golosità a iosa e che a tavola sa mettere d'accordo proprio tutti.Regola numero uno: vanno servite ben calde per un antipasto godurioso o un ricco aperitivo, come solo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Stasera tutto è possibile, pagelle 1 aprile: Paolantoni-Esposito irresistibili (9), Guetta fuori controllo (4), Casalegno non pervenutaStasera tutto è possibile è tornato con una quinta puntata irresistibile e come sempre porta con sé una valanga di risate e tanti ospiti pronti a...

La ricetta di De Laurentiis per il futuro del calcio: tempi da 25 minuti, super campionato europeo e nuovi cartelliniNel corso della lunghissima intervista rilasciata a The Athletic, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha esposto anche le sue idee e le...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web