Franceska Nuredini il bacio durante i David con un ballerino Ecco come ha reagito Elodie

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia dei David, è stato notato un momento in cui una performer ha scambiato un bacio con un ballerino durante una coreografia. La scena ha attirato l'attenzione di alcuni spettatori, portando a discussioni su possibili tensioni tra i protagonisti. La cantante presente alla manifestazione ha risposto alle varie interpretazioni, senza fornire commenti ufficiali.

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Durante l'ultima edizione dei David di Donatello, la ballerina Franceska Nuredini è finita al centro dell'attenzione mediatica per un bacio molto appassionato scambiato sul palco con il collega Simone Rossari. Il gesto, parte integrante di una coreografia studiata per il brano I romantici di Tommaso Paradiso, ha immediatamente infiammato i social, trasformando una performance professionale in un caso virale. La natura teatrale e intensa del bacio ha spinto molti utenti a interrogarsi sulla spontaneità del momento, sollevando il solito polverone tra realtà e finzione scenica. L'attenzione si è spostata rapidamente sulla reazione di Elodie, attuale - presunta - compagna della ballerina (le due non hanno mai confermato o smentito, ma sono state avvistate in atteggiamenti intimi).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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