Nella cornice del Foro Italico, la domenica si è accesa tra l’attesa per il torneo di tennis e l’atmosfera vibrante della location. La giornata ha visto momenti di grande partecipazione, anche al di fuori degli incontri ufficiali, con tifosi e appassionati che hanno affollato l’area circostante. La presenza di pubblico è stata intensa, creando un’atmosfera di festa nel cuore del complesso sportivo, situato a breve distanza dallo stadio Olimpico.

Tempo di lettura: 3 minuti È stata una classica domenica da Foro quella vissuta oggi nella storica location a due passi dallo stadio Olimpico dove é in corso di svolgimento il Master 1000 di Roma. Un tempo incerto non ha per nulla scoraggiato le decine di migliaia di persone che si sono riversare nella capitale per vedere Musetti e co. considerando la domenica di riposo di Jannik Sinner che tornerà in campo domani nei sedicesimi contro Alexei Popyrin che ha battuto a sorpresa il ceco ceco Jakub Mensik. Nonostante l’assenza dal programma, é bastata una fugace apparizione del numero 1 del mondo impegnato con alcuni sponsor negli stand per mandare in totale delirio il Foro Italico che di fatto ha messo in secondo piano cosa stava accadendo sui campi per strappare una foto o un autografo al campione altoatesino.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Roma, Master 1000: Sinner infiamma il Foro Italico anche quando non gioca

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