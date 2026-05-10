Fossacesia perdita d' acqua lungo la Statale 16 | convocata una riunione tecnica in Comune
A Fossacesia Marina, lungo la Statale 16, è stata riscontrata una perdita d'acqua negli ultimi giorni. Le autorità hanno convocato una riunione tecnica presso il Comune per analizzare la situazione e avviare verifiche e accertamenti volti a individuare le cause del fenomeno. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle tempistiche degli interventi o sui possibili interventi da mettere in atto.
Sono in corso verifiche e accertamenti tecnici per individuare l’origine della presenza di acqua riscontrata negli ultimi giorni lungo la strada statale 16, nel territorio di Fossacesia Marina.Della situazione si sta occupando, per il Comune di Fossacesia, l’ufficio tecnico, nell’ambito di.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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