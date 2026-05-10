Fossacesia perdita d' acqua lungo la Statale 16 | convocata una riunione tecnica in Comune

A Fossacesia Marina, lungo la Statale 16, è stata riscontrata una perdita d'acqua negli ultimi giorni. Le autorità hanno convocato una riunione tecnica presso il Comune per analizzare la situazione e avviare verifiche e accertamenti volti a individuare le cause del fenomeno. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle tempistiche degli interventi o sui possibili interventi da mettere in atto.

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