In occasione della festa della mamma, una figura politica ha espresso il suo pensiero sulla maternità, definendola come il dono più grande e una sfida complessa. Ha sottolineato come diventare madre comporti un cambiamento profondo a livello emotivo, temporale e nella percezione del mondo. Le sue parole hanno evidenziato il valore e le difficoltà legate a questa esperienza.

“Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ti rende più forte e più fragile allo stesso tempo. Ti insegna ogni giorno cosa significhi amare davvero, senza misura, senza condizioni. Essere mamma vuol dire esserci sempre, anche quando si è stanche. Vuol dire mettere amore nei piccoli gesti, affrontare paure e sacrifici con coraggio, trovare forza anche quando sembra di non averne più”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Festa della mamma.“Oggi voglio...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Festa della mamma, Meloni: “Esserlo è dono più grande e insieme sfida più profonda”

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