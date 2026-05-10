In occasione della Festa della Mamma, la presidente del Consiglio ha inviato un messaggio in cui ha rivolto gli auguri e ha parlato del significato della maternità. La celebrazione è stata condivisa anche da altri esponenti politici, tra cui un ex presidente del Consiglio, che ha espresso il proprio pensiero sulla giornata. Il messaggio di Meloni è stato pubblicato attraverso i canali ufficiali del governo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dedicato un lungo pensiero alla Festa della Mamma, soffermandosi sul valore profondo della maternità. “Essere mamma è il dono più grande e la sfida più intensa che la vita possa offrire”, ha scritto, sottolineando come la maternità “cambi profondamente la persona, il modo di sentire, il tempo e lo sguardo sul mondo”. Nel suo messaggio, Meloni evidenzia anche la duplice dimensione dell’essere madre: “più forti e più fragili allo stesso tempo”, capaci di affrontare quotidianamente sacrifici, paure e responsabilità. Ha poi rivolto un pensiero a tutte le madri, in particolare a chi affronta la quotidianità senza sosta, a chi si prende cura degli altri in silenzio e a chi continua a donare amore nei gesti più semplici.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Festa della Mamma: gli auguri della politica da Meloni a Conte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Michele Placido ad Atreju: A cena prenatalizia con artisti nominai Meloni. Mi gridarono fascista

Notizie correlate

Festa della mamma, da Meloni a Conte gli auguri della politica(Adnkronos) – Festa della mamma, oggi 10 maggio, e anche la politica rende omaggio alle madri con messaggi e auguri sui social.

"Chi c'ha mamma nun trema": le frasi più belle e i detti romani per gli auguri della Festa della mammaLa Festa della mamma è l'occasione speciale per dedicare un pensiero che viene dal cuore a chi ci sostiene, ci protegge e ci ama sin da quando siamo...