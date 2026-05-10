Festa della mamma da Meloni a Conte gli auguri della politica

Il 10 maggio si celebra la festa della mamma e anche nel mondo della politica si sono moltiplicati i messaggi di auguri pubblicati sui social network. Diversi leader e rappresentanti istituzionali hanno condiviso parole di affetto per le madri, contribuendo a un clima di ricordo e riconoscimento delle figure materne. Gli interventi sono avvenuti attraverso post sui vari canali digitali, senza ulteriori dichiarazioni o eventi pubblici collegati.

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