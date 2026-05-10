Festa della mamma da Meloni a Conte gli auguri della politica
Il 10 maggio si celebra la festa della mamma e anche nel mondo della politica si sono moltiplicati i messaggi di auguri pubblicati sui social network. Diversi leader e rappresentanti istituzionali hanno condiviso parole di affetto per le madri, contribuendo a un clima di ricordo e riconoscimento delle figure materne. Gli interventi sono avvenuti attraverso post sui vari canali digitali, senza ulteriori dichiarazioni o eventi pubblici collegati.
(Adnkronos) – Festa della mamma, oggi 10 maggio, e anche la politica rende omaggio alle madri con messaggi e auguri sui social. "Essere mamma – scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post – è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità ti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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