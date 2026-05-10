Festa della Mamma ecco cosa si festeggia e perché la data cambia ogni anno

Da ilgiornale.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Festa della Mamma si celebra in Italia domenica 10 maggio. È una giornata dedicata a riconoscere il ruolo delle madri e la loro presenza nelle famiglie. La data di questa ricorrenza cambia ogni anno, poiché si basa su una tradizione che varia di calendario. La festa ha un valore civile e rappresenta un momento per esprimere gratitudine e affetto verso le madri.

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Nella giornata di domenica 10 maggio in Italia si festeggia la Festa della Mamma. Una ricorrenza civile molto importante, perché va a celebrare una figura preziosa per tutti noi. Questa festa, che può apparire come molto moderna, ha in realtà radici antiche, dato che in passato era riconosciuta e celebrata da diverse culture pagane, che onoravano la figura della donnamadre in quanto simbolo di fertilità e di vita. I Romani celebravano le Matronalia, a marzo, mentre i greci rendevano onore alla dea Rea, madre degli Dei. In anni più vicini a noi, la festività è tornata in auge negli Stati Uniti con Anna Jarvis, che volle commemorare la propria madre con un'opera del 1904; la festa diventò poi ufficiale nel 1914, con il presidente Woodrow Wilson, che indicò come data la seconda domenica di maggio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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