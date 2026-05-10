Festa della Mamma e il tributo della politica Meloni | ‘Il dono più prezioso’
In occasione della Festa della Mamma, le istituzioni italiane hanno espresso parole di gratitudine e riconoscenza rivolte alle madri, ricordando il loro ruolo fatto di amore, sacrifici e dedizione quotidiana. La leader politica ha definito le madri come il dono più prezioso, sottolineando l'importanza di celebrare questa figura nella società. La giornata si è arricchita di messaggi ufficiali che evidenziano il valore delle madri nella vita pubblica e privata.
Parole di gratitudine e riconoscenza dalle istituzioni italiane per celebrare il ruolo delle madri tra amore, sacrifici e dedizione quotidiana In occasione dellaFesta della Mamma, diverse figure di spicco delle istituzioni italiane hanno espressoomaggi alle madriattraverso messaggi diffusi sui social media. Parole intrise diemozione,gratitudineericonoscenzahanno sottolineato l’importanza fondamentale delle madrinella società e nella vita di ciascuno. La presidente del Consiglio,Giorgia Meloni, in occasione della festa della mammaha elogiato la maternitàdefinendola “il dono più prezioso e, al contempo, la sfida più grande che la vita possa offrire“.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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