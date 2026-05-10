Ferretti il re degli yacht | Ottant’anni senza rimpianti Ho vissuto come volevo

A Misano, in provincia di Rimini, si celebra l’ottantesimo compleanno di un noto imprenditore nel settore nautico, nato a Bologna. È il fondatore di un marchio che ha segnato la storia degli yacht di lusso. In una recente intervista, ha dichiarato di aver vissuto senza rimpianti, affermando di aver seguito le proprie passioni durante tutta la vita. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, lasciando un’impronta significativa nel settore.

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Misano (Rimini), 10 maggio 2026 – È l’uomo che ha creato un marchio mitico della nautica: Norberto Ferretti è nato a Bologna 80 anni fa. Insieme al fratello Alessandro, scomparso nel 1995, ha fondato l’omonimo gruppo nautico facendolo crescere fino a diventare uno dei nomi di spicco dello yatching mondiale. Di quell’avventura, dei progetti, gli incontri, i clienti vip c’è una testimonianza: gli 800 metri quadri del Museum NF Refitting (NF sta per Norberto Ferretti) nella zona industriale di Misano. Ferretti ha ceduto l’azienda al fondo sovrano cinese Weichai nel 2012; ne è stato presidente onorario per poi uscirne definitivamente nel 2021. Oggi il gruppo è leader mondiale della nautica: oltre 1 miliardo i ricavi nel 2025, in crescita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ferretti, il re degli yacht: “Ottant’anni senza rimpianti. Ho vissuto come volevo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sfida per il controllo di Ferretti, tutti i nomi messi in campo per il futuro cda del colosso degli yachtSono ufficiali i nomi delle liste che si sfideranno per la guida della Ferretti Spa, il colosso mondiale degli yacht di lusso con base a Forlì.