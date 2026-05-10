Un edificio moderno ospita una mostra dedicata alla storia di Feltrinelli e al suo legame con il mondo del fumetto. La riflessione si concentra sulle tensioni tra i valori originari dell'azienda e le trasformazioni avvenute nel tempo, che l’hanno portata a diventare un grande gruppo editoriale. Domande sulla memoria delle lotte operaie e sulla trasformazione dell’ideologia iniziale sono al centro di un approfondimento sulla storia dell’impresa.

? Domande chiave Come può un edificio moderno racchiudere la memoria delle lotte operaie?. Chi ha trasformato l'ideologia del fondatore in un impero commerciale?. Perché il fumetto di Toffolo e D’Antona sceglie proprio Milano?. Quale tensione segreta divide la visione originale dagli eredi Feltrinelli?.? In Breve Romanzo di Toffolo e D’Antona esplora la parabola del fondatore Feltrinelli.. Sede milanese progettata dallo studio svizzero Herzog & de Meuron.. Edificio situato lungo il tracciato delle antiche mura spagnole.. Contrasto tra memoria operaia e potere economico della Fondazione.. A Milano, la sede della Fondazione Feltrinelli si erge come un monolite di vetro e cemento lungo il tracciato delle antiche mura spagnole.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Feltrinelli in fumetto: il contrasto tra ideali e impero editoriale

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