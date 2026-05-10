Fare festa sopra le nuvole | quanto costa l' ultima moda da ricchi

Negli ultimi anni, l'aeroporto di Caselle “Sandro Pertini” ha visto aumentare le rotte che collegano Torino con diverse destinazioni europee. Tuttavia, non è soltanto un punto di partenza per voli low cost o charter diretti alle località sciistiche. L’aeroporto si sta affermando anche come hub per i voli di lusso e le esperienze esclusive, tra cui quella di volare sopra le nuvole con servizi dedicati a una clientela facoltosa.

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