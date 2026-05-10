Fare festa sopra le nuvole | quanto costa l' ultima moda da ricchi
Negli ultimi anni, l'aeroporto di Caselle “Sandro Pertini” ha visto aumentare le rotte che collegano Torino con diverse destinazioni europee. Tuttavia, non è soltanto un punto di partenza per voli low cost o charter diretti alle località sciistiche. L’aeroporto si sta affermando anche come hub per i voli di lusso e le esperienze esclusive, tra cui quella di volare sopra le nuvole con servizi dedicati a una clientela facoltosa.
Sebbene negli ultimi anni abbia visto crescere le rotte che collegano Torino con il resto d'Europa, l'aeroporto di Caselle “Sandro Pertini” non è solo quello dei voli low cost o dei charter per la neve. Da un lato infatti Ryanair e affini la fanno da padroni con prezzi stracciati, ma bagagli.🔗 Leggi su Today.it
A Poor Nobody Gains Time-Trading Powers… Now Billionaires Beg Him!
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