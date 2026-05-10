Famiglia nel bosco Murelli Lega | Nel giorno della festa della mamma scelta del tribunale appare ancora più dura

In occasione della Festa della mamma, un tribunale ha deciso di tenere separata una famiglia che si trovava nel bosco. La famiglia ha commentato questa decisione, definendola difficile e triste. La scelta giudiziaria ha suscitato reazioni di disappunto tra i familiari, che hanno espresso il loro malessere pubblicamente. La vicenda riguarda un procedimento legale che ha portato alla separazione, con la famiglia che si trova ora in una situazione di isolamento.

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“Nel giorno della Festa della mamma, la decisione del tribunale di tenere separata la famiglia stride ancora di più e lascia un forte senso di amarezza". Questo il commento della senatrice della Lega Elena Murelli, capogruppo nella commissione Affari sociali di Palazzo Madama, in merito alla.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Famiglia nel bosco, decisione tribunale: “Mamma da allontanare e figli separati”, i periti della difesa: “Scelta che terrorizza”La decisione sarebbe stata sollecitata dalla direzione della casa famiglia di Vasto, in provincia di Chieti, dove i bambini sono stati accolti... Argomenti più discussi: Famiglia nel bosco, Murelli (Lega): Nel giorno della festa della mamma, scelta del tribunale appare ancora più dura; Famiglia nel bosco: Nel giorno della mamma, separazione ancora più dura; Famiglia del Bosco, Elena Murelli (Lega): Proprio oggi non possiamo ignorare il dolore di una donna a cui sono stati strappati i figli; Caso famiglia nel bosco | Murelli critica il tribunale per i minori.