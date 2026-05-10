FAA | l’IA per gestire il traffico aereo e aiutare i controllori

L’ente responsabile della sicurezza aerea ha annunciato l’impiego dell’intelligenza artificiale per migliorare la gestione del traffico aereo e supportare i controllori di volo. Si tratta di un sistema che mira a identificare e prevenire eventuali conflitti tra velivoli prima che si verifichino. La gara per il controllo del nuovo sistema SMART è ancora aperta, con diverse aziende che si contendono l’incarico.

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? Punti chiave Come potrà l'IA prevenire i conflitti tra velivoli prima che accadano?. Chi vincerà la gara per gestire il nuovo sistema SMART?. Perché l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire i controllori di volo?. Quanto influirà questa tecnologia sulla sicurezza dopo i recenti incidenti aerei?.? In Breve Thales, Air Space Intelligence e Palantir competono per l'assegnazione del contratto SMART.. Sean Duffy guida il piano di aggiornamento tecnologico da miliardi di dollari.. L'iniziativa risponde alla crisi causata dall'incidente vicino all'aeroporto Ronald Reagan Washington National.. Il sistema coinvolge circa 11.000 controllori di volo certificati negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FAA: l’IA per gestire il traffico aereo e aiutare i controllori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Enav, sciopero domani di 4 ore dei controllori del traffico aereoVoli a rischio domani per uno sciopero di quattro ore dei controllori del traffico aereo Enav, che coinvolgerà in particolare i centri di controllo...