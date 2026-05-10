Export dell' Umbria sul 2026 incombono le tensioni internazionali

Negli ultimi dieci anni, i dati sull'export dell'Umbria evidenziano il suo ruolo come motore principale per la crescita del settore manifatturiero locale. Nonostante l'applicazione di dazi negli Stati Uniti nel 2025, alcuni settori sono riusciti a mantenere performance positive, anche se con segnali di difficoltà. Per il 2026, le tensioni internazionali rappresentano un elemento di incertezza per le prospettive di esportazione della regione.

“L’export si conferma un traino fondamentale per la crescita della manifattura umbra. Lo dimostrano i dati degli ultimi dieci anni e, nonostante i dazi Usa, anche quelli del 2025, sia pure con alcune eccezioni importanti. Ma sul 2026 incombono le tensioni internazionali, ecco perché vanno.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Non solo export, le “mani” del Medio Oriente nelle imprese di Terni e dell’UmbriaSono 43 le società umbre partecipate da soci residenti nell’area del Golfo, il gruppo più numeroso è quello riconducibile a Israele.

Leggi anche: Manifatturiero, frenata a Rimini: le tensioni sull'export e i costi in aumento mettono in difficoltà il settore

Argomenti più discussi: Umbria e Tunisia, un ponte sul Mediterraneo: nuove rotte per import e l’export per le imprese; Umbria-Tunisia, scambi da 93 milioni ma potenziale da 686: opportunità per imprese e filiere; Umbria e Tunisia, un ponte sul Mediterraneo: nuove rotte per l'import/export delle imprese [VIDEO]; Testo Unico farmaceutica. Ami in audizione al Senato: migliorare regolamentazione dell’export di medicinali.