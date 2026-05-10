Ex tribunale di Fontana Grande lavori agli sgoccioli | in autunno il trasloco degli uffici comunali
L'ex tribunale di piazza Fontana Grande a Viterbo sta per essere completato dopo i lavori di riqualificazione. Le operazioni di ristrutturazione stanno per concludersi e, secondo quanto comunicato, in autunno si procederà al trasferimento degli uffici comunali. La riqualificazione dell’edificio, che ha avuto inizio alcuni mesi fa, si avvicina alla fase finale.
Riqualificazione dell'ex tribunale di piazza Fontana Grande a Viterbo: si intravede il traguardo finale. Quello che per decenni è stato il palazzo di giustizia e che, ancora prima, ospitava il convento dei Carmelitani Scalzi, sta per cambiare pelle definitivamente. I lavori di recupero finanziati.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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