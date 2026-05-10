Ernesto Filippelli | dalla tromba nella banda locale al progetto BassLive una traiettoria tecnica e musicale in continua evoluzione
Ernesto Filippelli ha iniziato la propria carriera suonando la tromba nella banda locale, per poi dedicarsi al basso elettrico. Ha lavorato come session-man e turnista, entrando successivamente nel progetto musicale Laurus. È presente da tempo su BassLive e collabora con Sikomoro, un progetto musicale con cui si dedica anche all’insegnamento. La sua attività si caratterizza per un percorso che integra tecnica, suono e formazione.
La lunga militanza come session-man e turnista, l’ingresso in Laurus, la presenza costante su BassLive e il costante impegno con Sikomoro compongono una traiettoria coerente, nella quale tecnica, suono e didattica convergono. di Francesco Cataldo Verrina Ernesto Filippelli nasce a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, dove costruisce il proprio percorso strumentale a partire da un apprendistato che affonda le radici nella tradizione bandistica del paese. L’incontro con la musica avviene nell’adolescenza, con lo studio della tromba nella locale banda, esperienza che gli fornisce una prima familiarità con l’intonazione, con la respirazione e con la disciplina d’insieme.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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