Ernesto Filippelli | dalla tromba nella banda locale al progetto BassLive una traiettoria tecnica e musicale in continua evoluzione

Ernesto Filippelli ha iniziato la propria carriera suonando la tromba nella banda locale, per poi dedicarsi al basso elettrico. Ha lavorato come session-man e turnista, entrando successivamente nel progetto musicale Laurus. È presente da tempo su BassLive e collabora con Sikomoro, un progetto musicale con cui si dedica anche all’insegnamento. La sua attività si caratterizza per un percorso che integra tecnica, suono e formazione.

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