Dopo aver ottenuto una vittoria importante, un giocatore di Empoli ha corso sul campo a piedi nudi, con le scarpe in mano, e si è abbracciato con il direttore sportivo. La scena si è svolta tra le lacrime di gioia e l’emozione palpabile di chi ha vissuto un momento di grande soddisfazione. La scena è stata ripresa e condivisa da molti presenti, che hanno assistito a questa espressione spontanea di felicità.

EMPOLI A piedi nudi sul campo di gioco con le scarpe in mano, stretta in un caloroso abbraccio con il direttore sportivo Stefano Stefanelli, mentre si lascia prendere dalla commozione. Questa l’immagine genuina di Rebecca Corsi, vice presidente e amministratore delegato dell’Empoli Fc, nel festeggiare la salvezza diretta in Serie B nell’ultima giornata di Monza. Un’istantanea che racchiude tutte le emozioni di una stagione logorante di chi è nata con il colore azzurro addosso. "È stato un momento di grande emozione, difficile anche da descrivere. Quando è arrivato il triplice fischio ci sono passati davanti agli occhi mesi molto complicati, pieni di tensione, sacrifici e responsabilità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli, una liberazione. La gioia incontenibile: "È stato un momento di grande emozione"

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