Emergenza casa in Umbria | 250mila famiglie in attesa di un tetto

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Umbria, circa 250.000 famiglie sono in attesa di una casa. La difficoltà nel coprire i costi dell’affitto, che rappresentano circa il 40% del reddito, preoccupa molte persone. Nel frattempo, i fondi stanziati dal Governo potrebbero non arrivare mai nella regione, lasciando molte famiglie senza risposte concrete. La situazione evidenzia una crisi abitativa ancora irrisolta.

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? Domande chiave Come faranno le famiglie a coprire un affitto che incide sul 40% del reddito?. Perché i fondi del Governo rischiano di non arrivare mai in Umbria?. Quali strategie userà la Regione per contrastare la speculazione turistica?. Come verranno riqualificati i 60 mila alloggi pubblici entro l'anno prossimo?.? In Breve Affitti incidono tra il 35% e il 40% del reddito medio in Umbria.. Prezzi acquisto casa aumentati del 4,2% in un solo anno.. Regione punta su 20 milioni di euro tramite fondi Fesr e Ater.. Fillea Cgil Umbria e Ance Perugia chiedono incentivi e semplificazione burocratica.. Venerdì mattina l’Auditorium degli Enti Bilaterali dell’edilizia ha ospitato il convegno Verso un nuovo Piano casa: idee e proposte per l’abitare nell’Umbria del futuro per affrontare il dramma delle case introvabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

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