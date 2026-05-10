Elezioni comunali 2026 a Chieti la guida rapida al voto | come si vota cosa serve chi sono i candidati

Mancano due settimane alle elezioni comunali di Chieti, previste per domenica 24 e lunedì 25 maggio. Gli elettori si recheranno alle urne per eleggere il nuovo consiglio comunale e il sindaco. La campagna elettorale si è conclusa e i cittadini si preparano a votare, portando con sé i documenti necessari e rispettando le modalità di voto stabilite. I candidati alla carica di primo cittadino sono stati presentati ufficialmente nelle settimane precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Mancano solo due settimane all'appuntamento con le urne per i cittadini di Chieti, in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio, quando gli elettori andranno a votare per il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del nuovo candidato sindaco. Qualora nessuno dei sei candidati in lizza raggiunga.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Elezioni Chieti 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggioDomenica 24 e lunedì 25 maggio a Chieti si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. Argomenti più discussi: Amministrative 2026; Elezioni amministrative 2026, dove e quando si vota; Elezioni amministrative 2026: domande per scrutatori dal 30 aprile al 5 maggio 2026; Voto con procedura speciale: le istruzioni per le prossime elezioni amministrative. ELEZIONI #COMUNALI #REGGIO CALABRIA, PRESENTAZIONE CANDIDATI #MOVIMENTO #5 #STELLE. Sede GT, 9/5/2026. ?????????? x.com Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit