Elezioni comunali 2026 a Chieti la guida rapida al voto | come si vota cosa serve chi sono i candidati
Mancano due settimane alle elezioni comunali di Chieti, previste per domenica 24 e lunedì 25 maggio. Gli elettori si recheranno alle urne per eleggere il nuovo consiglio comunale e il sindaco. La campagna elettorale si è conclusa e i cittadini si preparano a votare, portando con sé i documenti necessari e rispettando le modalità di voto stabilite. I candidati alla carica di primo cittadino sono stati presentati ufficialmente nelle settimane precedenti.
Mancano solo due settimane all'appuntamento con le urne per i cittadini di Chieti, in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio, quando gli elettori andranno a votare per il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del nuovo candidato sindaco. Qualora nessuno dei sei candidati in lizza raggiunga.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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