Ecco le tracce lasciate da Sempio in casa Poggi le 9 perizie che lo incastrano | le impronte di scarpe e sui muri i dettagli sull’arma che ha ucciso Chiara
Le autorità hanno presentato nove perizie che collegano un sospettato all'omicidio di una giovane donna, basandosi su impronte di scarpe trovate in casa e su pareti, oltre a dettagli relativi all'arma del delitto. Per confermare le prove, i magistrati hanno utilizzato un avatar tridimensionale, che ha fornito ulteriori elementi di riscontro. La ricostruzione ha contribuito a chiarire i punti principali delle indagini finora condotte.
A dare ai magistrati della Procura di Pavia la conferma che cercavano è stato un avatar tridimensionale. Il manichino virtuale, costruito dall’ingegner Simone Tiddia, riproduce le proporzioni di Andrea Sempio e, una volta calato sulla ricostruzione digitale della villetta di via Pascoli, mostra che l’amico di Marco Poggi avrebbe potuto lasciare quella traccia palmare contestata, l’ impronta 33, sporgendosi dal primo gradino della scala che porta in cantina, dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi. Per i pm si tratta di un riscontro decisivo nella nuova ricostruzione dell’omicidio, che ha portato alla chiusura delle indagini e alla probabile richiesta di rinvio a giudizio.🔗 Leggi su Open.online
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