Ecco le tracce lasciate da Sempio in casa Poggi le 9 perizie che lo incastrano | le impronte di scarpe e sui muri i dettagli sull’arma che ha ucciso Chiara

Le autorità hanno presentato nove perizie che collegano un sospettato all'omicidio di una giovane donna, basandosi su impronte di scarpe trovate in casa e su pareti, oltre a dettagli relativi all'arma del delitto. Per confermare le prove, i magistrati hanno utilizzato un avatar tridimensionale, che ha fornito ulteriori elementi di riscontro. La ricostruzione ha contribuito a chiarire i punti principali delle indagini finora condotte.

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