Un ensemble musicale italiano ha avviato un tour in Cina, portando in scena uno spettacolo che combina il suono del pianoforte e del bandoneon. Lo spettacolo si concentra sull'integrazione di questi due strumenti, creando un dialogo tra le note. Il progetto si ispira al repertorio di un compositore argentino di origini italiane, la cui influenza si riflette nella scelta musicale e nello stile esecutivo.

? Punti chiave Come può il pianoforte diventare protagonista insieme al bandoneon?. Perché il DNA italiano di Piazzolla è fondamentale per questo tour?. Cosa spinge il pubblico cinese a preferire il tango moderno?. Quali città asiatiche ospiteranno il duo dopo la tappa di Shijiazhuang?.? In Breve Tournée dal 15 maggio a Shijiazhuang fino al 22 maggio a Liuzhou.. Concerto a Dalian il 16 maggio e possibile data a Pechino il 17.. Dialogo tra pianista Filippo Arlia e bandoneonista Cesare Chiacchiaretta.. Rilettura del tango nuevo ispirata alle radici europee di Astor Piazzolla.. Il 15 maggio Filippo Arlia e Cesare Chiacchiaretta porteranno il progetto Duettango all’Hebei Art Center di Shijiazhuang, dando inizio a una tournée cinese che coinvolgerà i palcoscenici più prestigiosi del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Duettango conquista la Cina: il tour tra pianoforte e bandoneon

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