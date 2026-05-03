Niente campi da padel e canoni non pagati | il Comune rescinde la concessione

Il Comune ha deciso di rescindere la concessione del centro sportivo di viale Liguria a Cologno Monzese, situato nell’hinterland nord-est di Milano. La decisione è arrivata dopo che non sono stati versati i canoni previsti e sono stati installati campi da padel senza autorizzazione. La struttura, precedentemente utilizzata dalla squadra di calcio locale, si trova ora senza l’attività consentita e senza il pagamento degli affitti dovuti.

Fumata nera per il centro sportivo di viale Liguria a Cologno Monzese (hinterland nord-est di Milano), vecchia sede della squadra di calcio Pro Cologno. L'amministrazione comunale ha rescisso la concessione alla cordata che si era aggiudicata la riqualificazione e gestione dell'impianto nel 2021.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Al Polisportivo quattro campi da padel e due (polivalenti) da tennisRampazzo (Glaukos): «Qualcuno non è contento, ma il perimetro dell’area è quello. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Niente campi da padel e canoni non pagati: il Comune rescinde la concessione. Niente campi da padel e canoni non pagati: il Comune rescinde la concessioneFumata nera per il centro sportivo di viale Liguria a Cologno Monzese (hinterland nord-est di Milano), vecchia sede della squadra di calcio Pro Cologno. L'amministrazione comunale ha rescisso la conce ... milanotoday.it Niente padel a Sacconago: il Comune getta la spugna e il progetto finisce nel cassettoBusto Arsizio (Varese) – I campi da padel nel rione di Sacconago non si faranno. Nella seduta dell’altro giorno la Giunta valutando tempi e costi necessari per trasferire l’intervento vicino al futuro ... ilgiorno.it