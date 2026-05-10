Dove vedere Milan-Atalanta oggi in diretta tv o streaming | canale telecronaca e orario
Alle 20:45 di oggi, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, si gioca Milan-Atalanta, una delle partite della 36ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali sportivi dedicati e disponibile anche in streaming su piattaforme online autorizzate. Gli appassionati potranno seguire l’incontro con telecronaca e commenti dal vivo.
Milan-Atalanta, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Atalanta, valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 3° in classifica, con 67 punti, frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte in 35 partite disputate. L'Atalanta di Raffaele Palladino, invece, è 7^ in graduatoria, con 55 punti, frutto di 14 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte, sempre in 35 gare giocate. Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
ATALANTA-JUVENTUS 3-0 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26
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