Dossier Perugia sotto la lente - Degrado finanziamenti-trappola e Giro d' Italia

Perugia si trova al centro di un focus che analizza diverse questioni: un monumento che rappresenta un rischio, fondi pubblici che sollevano dubbi e l’assenza della corsa ciclistica internazionale. PerugiaToday ha avviato la sezione Dossier, dedicata a approfondimenti, inchieste e storie legate alla città e alla provincia. La sezione si propone di fornire una panoramica dettagliata su questi temi, senza interpretazioni o giudizi.

Un monumento diventato un pericolo, finanziamenti pericolosi e l'assenza della corsa più famosa. PerugiaToday ha aperto Dossier, la sezione che raccoglie approfondimenti, inchieste e storie della città e del territorio. Un progetto di Citynews che punta a dare un'informazione aggiuntiva e che si.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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