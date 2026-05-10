Nella notte tra ieri e oggi, nel territorio reggiano si sono verificati due furti in negozi situati rispettivamente a Correggio e a Scandiano. Entrambi gli episodi sono stati scoperti nelle prime ore del mattino, con i proprietari che hanno chiamato le forze dell'ordine per segnalare i danni e i beni sottratti. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e accertare eventuali collegamenti tra i due episodi.

Reggio Emilia, 10 maggio 2026 - Doppio furto notturno ieri notte nel Reggiano. A Correggio i carabinieri sono stati chiamati al negozio di alimentari Tahir Awan di via Conciapelli, dove i malviventi hanno infranto il vetro della porta sul retro dell’edificio per poi accedere ai locali e rubare un dispositivo Pos, oltre a un fondo cassa di circa settecento euro in contanti. I carabinieri di Correggio sono intervenuti per avviare le indagini e cercare di risalire agli autori dell’intrusione. Simile episodio anche in via Bosco a Scandiano, con un furto in un ristorante. I ladri hanno forzato una porta laterale per entrare, puntando al registratore di cassa con relativo denaro, oltre a tre tablet usati per le ordinazioni dei clienti, due computer portatili e generi alimentari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doppio furto in negozi a Correggio e Scandiano

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