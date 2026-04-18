Scontro dopo il fischio finale in Under 16 | maxi squalifiche dopo la rissa in campo

Domenica scorsa allo stadio Esposito di Ceraso si è svolta la partita di finale del campionato Under 16 tra D’Angelo Soccer School di Ascea e Bes Vietri di Vietri sul Mare, conclusa con un punteggio di 3-1 a favore della squadra cilentana. Al termine dell'incontro, si è verificato un episodio di rissa tra i giocatori, che ha portato a squalifiche di lunga durata. La vicenda ha attirato l'attenzione degli organi disciplinari.

Domenica scorsa, allo stadio Esposito di Ceraso, si è disputata la gara della fase finale del campionato Under 16 Figc tra D’Angelo Soccer School di Ascea e Bes Vietri di Vietri sul Mare, terminata 3-1 per la formazione cilentana. La partita, tuttavia, è stata segnata da gravi episodi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate La Bosnia umilia l'Italia dopo la partita: cosa è successo dopo il fischio finaleL’Italia è stata eliminata dalla Bosnia ai rigori e per la terza volta consecutiva non parteciperà ai Mondiali. Rissa sul campo: calciatore in codice giallo dopo lo scontroUn violento scontro fisico tra due atleti ha interrotto bruscamente la sfida di calcio tra Copiano e Marzano a Copiano, in provincia di Pavia, nella... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tensioni tra tifosi dopo Torino-Verona: lanci di bottiglie contro i pullman e tafferugli, nove arresti; Eccellenza Puglia. Calciatori del Gallipoli, per protesta, si siedono sul terreno di gioco dopo il fischio d'inizio; Ripreso dalle telecamere: l'acceso confronto tra Jude Bellingham e l'arbitro dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco; Anton condanna i fischi vergognosi a Schlotterbeck dopo il ko del Dortmund. Infortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra sulla sua presenza contro l’AtalantaInfortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra sulla sua presenza contro l'Atalanta ... calcionews24.com La Cremonese si squaglia a Cagliari. Ko nello scontro salvezza, è allarmeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Michele Criscitiello attacca Moise Kean dopo lo scontro con il Pengwin degli scorsi giorni - facebook.com facebook Scontro su Vespa dopo la sfuriata a Provenzano, Pd: “Inaccettabile”. Fdi difende il conduttore: “Baluardo di pluralismo” x.com