Oggi su Rai 1 va in onda la ventiquattresima puntata della nuova edizione di Domenica In, trasmessa dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Si tratta della cinquantesima edizione del programma, che prevede ospiti e anticipazioni specifiche per questa giornata di domenica 1 marzo 2026. La trasmissione si propone di intrattenere il pubblico con interviste, performance e momenti di intrattenimento.

Ventiquattresima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 1 marzo 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della ventiquattresima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 19.55. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della ventiquattresima puntata del 1 marzo 2026

