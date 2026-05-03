Domenica In oggi 3 maggio | gli ospiti di Mara Venier

Oggi, 3 maggio, alle 14.00, torna su Rai 1 la trasmissione Domenica In condotta da Mara Venier. La puntata vede la presenza di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio come ospiti. La trasmissione viene trasmessa regolarmente nel pomeriggio di domenica e propone un mix di interviste e approfondimenti. La conduttrice è affiancata da diversi collaboratori e figure note del panorama televisivo.

(Adnkronos) – Domenica In torna oggi, domenica 3 maggio, alle 14.00 su Rai 1 con Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra i protagonisti della nuova puntata, Al Bano con un'intervista intensa tra carriera e vita privata, impreziosita da alcune esibizioni dei suoi brani più celebri, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. In collegamento da Milano, interverrà Luciana Littizzetto, pronta a raccontare il suo primo romanzo 'Il tempo del la la la'. Ancora spazio alla musica con Serena Brancale che, dopo il successo al Festival di Sanremo, proporrà una versione inedita e intima di 'Qui con me', in chiave acustica piano e voce.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Sal Da Vinci a Domenica In con Mara Venier Notizie correlate Domenica In, oggi domenica 5 aprile: gli ospiti di Mara Venier(Adnkronos) – Domenica In torna oggi, domenica 5 aprile, con un nuovo appuntamento alle 14. Domenica In oggi 8 febbraio, gli ospiti di Mara Venier(Adnkronos) – Torna oggi 'Domenica In', il programma condotto da Mara Venier su Raiuno. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Domenica In, oggi 3 maggio: gli ospiti di Mara Venier; Domenica In: da Mara Venier l'Al Bano più intimo e la Littizzetto (strappata a Fazio); Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del programma di Mara Venier in onda il 3 maggio; Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 26 aprile dai Pooh a Sal Da Vinci. Domenica In, oggi 3 maggio: gli ospiti di Mara VenierDomenica In torna oggi, domenica 3 maggio, alle 14.00 su Rai 1 con Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra i protagonisti della nuova puntata, Al Bano con un'intervi ... adnkronos.com Domenica In: da Mara Venier l'Al Bano più intimo e la Littizzetto (strappata a Fazio)Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 3 maggio, dei talk di Rai 1. Mara Venier ospita nel suo studio Al Bano e Serena Brancale; in collegamento: la Littizzetto ... libero.it «Ma stai così, amore mio». Mara Venier non si trattiene davanti a Jonathan Rossi, che durante la sua esibizione di street trial su Rai 1 si toglie il gilet e resta a torso nudo. Carlo Conti scherza sull’abbronzatura del concorrente rispetto alla propria, mentre la Ve - facebook.com facebook