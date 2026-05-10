A Dolceacqua, il nuovo comandante dei Carabinieri è stato presentato, portando con sé una formazione in Giurisprudenza. La sua nomina segna l'inizio di una nuova fase per il presidio locale. Tra le novità previste, l'installazione di telecamere di videosorveglianza nel borgo, con l'obiettivo di migliorare il controllo e la sicurezza pubblica.

? Punti chiave Chi è il nuovo comandante con una specializzazione in Giurisprudenza?. Come cambierà la sicurezza del borgo con l'uso delle telecamere?. Quali strategie ha proposto il sindaco per il nuovo coordinamento?. Perché il legame tra Dolceacqua e i Carabinieri è così speciale?.? In Breve De Nunzio ha ricoperto ruoli a Ventimiglia e per nove anni a Pigna.. Sindaco Fulvio Gazzola garantisce supporto della polizia locale e videosorveglianza comunale.. Dolceacqua ha concesso cittadinanza onoraria ai Carabinieri nel 2014.. Il nuovo comandante ha 40 anni e laurea magistrale in Giurisprudenza.. Il Maresciallo Capo Mario De Nunzio assume oggi il comando della stazione dei Carabinieri di Dolceacqua, subentrando al Luogotenente Carica speciale Pasquale Mennito dopo la conclusione del suo incarico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dolceacqua: De Nunzio guida la nuova stagione dei Carabinieri

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