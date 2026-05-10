Doganiere Rousseau l’angelo che vola sopra la storia dell’arte

Da cms.ilmanifesto.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ci sono novità riguardo al Doganiere Rousseau, il pittore francese noto per le sue opere ispirate alla vita rurale. Le sue opere continuano a essere apprezzate e ammirate ancora oggi, mantenendo un ruolo attivo nel mondo dell’arte contemporanea. La sua figura rimane centrale nel panorama artistico, mentre le sue creazioni vengono frequentemente esposte e studiate. Non ci sono aggiornamenti o eventi recenti legati alla sua figura, che resta invariata nel tempo.

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A Parigi, Musée de l'Orangerie, "Rousseau. L’ambition de la peinture", a cura di Juliette Degennes, Nancy Ireson, Christopher Green. Sempre nuovo, il padre dei primitivi moderni. Custodito dai primi esegeti (Jarry e Apollinaire, Delaunay, Uhde e Kandinskij), brilla nel presente della sua ricezione: resta una sfida, morale e di metodo A Parigi, Musée de l'Orangerie, "Rousseau. L’ambition de la peinture", a cura di Juliette Degennes, Nancy Ireson, Christopher Green. Sempre nuovo, il padre dei primitivi moderni. Custodito dai primi esegeti (Jarry e Apollinaire, Delaunay, Uhde e Kandinskij), brilla nel presente della sua ricezione: resta una sfida, morale e di metodo Nessuna nuova dal pianeta del Doganiere Rousseau, se non che è sempre nuovo, che brilla nel presente.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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