Da maggio, anche le famiglie degli utenti del centro Kairos di Vaiano dovranno contribuire alle spese di trasporto. Questa decisione riguarda tutti i disabili che usufruiscono del servizio, rendendo più gravoso il costo del trasporto assistito. La novità si applica a partire da questo mese e coinvolge direttamente le famiglie, che ora devono sostenere parte delle spese per il raggiungimento del centro.

Da questo mese di maggio anche gli utenti del centro Kairos di Vaiano parteciperanno alle spese di trasporto. La notizia ha colto di sorpresa le famiglie, che hanno ricevuto raccomandate dove si chiedeva di presentare l’Isee ordinario o, a chi l’aveva già presentato per altri motivi, sono arrivate direttamente le quote di compartecipazione, addirittura anche a chi non usufruisce del servizio. La sorpresa è legata al fatto che il diurno per disabili Kairos è l’unico della Provincia ad avere il trasporto integrato nei servizi, coperto quindi dalla stessa retta (67,33 euro al giorno, pagate in parte dai Comuni e in parte dall’Asl) ed effettuato dalla stessa coop Alice che gestisce, tramite un appalto, il centro: il trasporto è a tutti gli effetti, quindi, parte dell’offerta del diurno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disabili, più "pesante" il trasporto. Ora è anche a carico delle famiglie

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