Diretta gol Serie A LIVE | in campo Verona Como

Al via la 36esima giornata di Serie A con le partite di Verona e Como. La diretta gol permette di seguire in tempo reale i risultati, le azioni salienti e le eventuali decisioni arbitrali. La cronaca delle sfide include sintesi, tabellini e moviola, offrendo un quadro completo di quanto accade in campo. La giornata si svolge con attenzione alle dinamiche di classifica e alle occasioni di gioco delle squadre coinvolte.

Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS giocatori italiani, due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana. Chi sono Calciomercato Fiorentina: perché Kean potrebbe davvero partire in estate. C’è un nodo legato al suo futuro Sarri post Lazio Inter: «Oggi è stato umiliante sentire solo i tifosi avversari nel nostro stadio, loro hanno fatto una partita normale, noi no» Chivu dopo Lazio Inter: «Mourinho? Dovete chiedere a lui. Questa squadra vive una cosa speciale. Novità tattica? Mi verrebbe da rispondere 5-5-5» Pagelle Lazio Inter: Romagnoli e Marusic horror, Lautaro e Sucic brillano! I VOTI Moviola Lazio Inter: dubbi sul mani di Gila, sacrosanto il rosso a Romagnoli col Var.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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VERONA vs ATALANTA - Serie A - Giornata 14 - Reaction cronaca e campo 2d - DIRETTA LIVE

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