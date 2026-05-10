Diretta gol Serie A LIVE | Douvikas sblocca Verona Como
Le partite della 36ª giornata di Serie A sono in corso, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, moviole e cronaca. Tra gli incontri, il Verona e il Como si affrontano, con Douvikas che ha segnato il primo gol della partita. La giornata comprende diverse sfide, tutte seguite con sintesi e dettaglio nel nostro servizio di aggiornamenti live, offrendo un quadro completo delle partite in corso.
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