Diouf ha disputato una partita convincente a Roma, contribuendo alla vittoria degli interisti contro la Lazio. In campo con il modulo 3-5-2, ha mostrato solidità in difesa e una spinta continua sulla fascia. La sua prestazione è stata uno degli aspetti più evidenti nel risultato finale a favore della sua squadra.

di Alberto Petrosilli Diouf è stato autore di un’ottima prova ieri nel netto successo dei nerazzurri sul campo della Lazio: il nostro focus. L’ Inter di Cristian Chivu ha trovato in Diouf una risposta convincente sulla fascia destra. La prestazione del giovane esterno all’Olimpico ha offerto spunti tattici di grande interesse, confermando la bontà delle rotazioni del tecnico nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Diouf e la prova di personalità a Roma: i dati non mentono. Il match di Diouf è stato un manifesto di equilibrio. Pur non avendo trovato il gol (a fronte di un valore di 0.08 xG ) o l’ assist diretto ( 0.28 xA ), il calciatore ha partecipato attivamente alla manovra con 2 passaggi chiave e una precisione complessiva nei tocchi del 83% ( 2530 ).🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diouf e la prova di personalità a Roma: solidità difensiva e spinta costante nel 3-5-2. Il focus

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